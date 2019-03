Juve, è emergenza per l’Atletico: infermeria piena

Non è bastata la vittoria, rotonda, sull’Udinese per tornare a sorridere. La Juventus deve già pensare alla sfida di martedì contro l’Atletico e per i bianconeri non c’è subito bisogno di tornare a essere seri viste le notizie che arrivano dall’infermeria. Dopo la brutta notizia della mattinata di ieri con Mattia De Sciglio non convocato per un problema all’adduttore destro e un recupero quasi impossibile per il ritorno degli ottavi di Champions, nella sfida contro i friulani al 25′ del primo tempo anche Andrea Barzagli ha alzato bandiera bianca nel giorno del suo ritorno da titolare dopo lunga degenza: probabile infortunio muscolare, da valutare nelle prossime ore. Nella sostanza, la Juve perde due pedine difensive preziose contro il Cholo Simeone: aggiungete la squalifica di Alex Sandro e ora per Allegri è vera propria emergenza.