Juve, Mendes di nuovo a Torino: ecco chi vuole portare

Dopo il blitz della settimana, l’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes torna nuovamente a Torino. Il potentissimo procuratore portoghese è volato in Italia, per seguire la sfida tra la Juventus e l’Udinese e ha approfittato della nuova missione per incontrare il ds bianconero Fabio Paratici, con cui ormai c’è un legame fortissimo dopo l’operazione CR7. Argomento della chiacchierata: Joao Felix, stellina classe ’99 del Benfica. L’ostacolo: una clausola 120 milioni di euro, trattabili ma non troppo. Mendes sta insistendo, ha girato l’Europa in queste settimane affrontando il discorso anche con il Manchester United e il Manchester City ma considera una corsia preferenziale per la Juventus se volesse davvero entrare nel vivo del colpo Joao Felix. Le relazioni con Paratici sono buonissime, ecco perché la Juve ha margine di trattativa ma deve dare risposte in fretta sulle proprie intenzioni, sapendo che il ds bianconero non ama partecipare ad aste.