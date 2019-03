Juve, offerta mostruosa dello United per Dybala

Finito un po’ nell’ombra in questa stagione anche a causa dell’ingombrante presenza di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala potrebbe diventare un uomo chiave del mercato bianconero nella prossima sessione estiva di calciomercato. L’argentino piace a molti club esteri. Nelle ultime ore la voce più insistente arriva dall’Inghilterra. Nel Regno Unito sono sicuri: in caso di partenza dell’attaccante belga Romelu Lukaku, il Manchester United avrebbe già individuato il sostituto per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il Sun, il club avrebbe scelto proprio Paulo Dybala, per cui sarebbe pronta un’offerta mostruosa alla Juve con cifre che si aggirano intorno ai 135 milioni di euro.