Juventus, Allegri: “Chiellini fuori 10-15 giorni. Domani con Caceres e Mandzukic”

Dopo la pesante sconfitta e la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, è di nuovo tempo di vigilia per Massimiliano Allegri. Domani la Juventus sarà di scena allo Stadium dove affronterà il Parma, i bianconeri contro la squadra di D’Aversa cercano riscatto come confermato dallo stesso tecnico bianconero nella consueta conferenza stampa che precede la gara. Allegri però è ripartito dalle assenze: “Chiellini non ha nulla di grave – ha spiegato – ma ci vorranno almeno 10 o 15 giorni prima che torni in campo. Domani rientra Mandzukic: è completamente recuperato e potrà tornare”. Il tecnico non si fida dell’avversario di domani: “Devo fare i complimenti al Parma che ha vinto tre delle ultime cinque trasferte e sta facendo un ottimo campionato. In avanti ha gente tecnica e veloce”. Poi, Allegri ha svelato qualche dubbio di formazione: “Domani Caceres gioca. È affidabile e farà coppia con Rugani, Pjanic è pronto, poi vedremo chi saranno gli interni. L’importante sarà riprendere subito il cammino dopo la sconfitta di Bergamo”. Il tecnico della Juve è tornato sulla settimana dei suoi con le prestazioni negative di Roma e Bergamo: “Abbiamo vinto con la Lazio e abbiamo perso lo stesso tipo di partita con l’Atalanta. Se Immobile avesse fatto il 2-0 forse avremmo perso a Roma e magari vinto a Bergamo”.