Juventus, Allegri e il sogno d’amore con Ambra: è in arrivo un bebé?

Ormai si sa: gossip e mondo del calcio vanno di pari passo. Questa volta, però, ad attirare le attenzioni dei media non sono i giocatori e le loro fidanzate, ma il tecnico della Juventus e la consorte. Massimiliano Allegri è da tempo legato alla nota attrice Ambra Angiolini, ex moglie del cantante Francesco Renga. In queste ore i due sembrano più felici che mai: il settimanale Di Più ha paparazzato la coppia mentre si scambiava delle carezze prima di entrare in una clinica sanitaria. Secondo la rivista, l’allenatore e la compagna si sarebbe diretti verso il reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Chissà se l’arrivo di un bebè potrà influenzare il futuro del tecnico che nelle ultime ore è stato più volte accostato al Real Madrid.

