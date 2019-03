Juventus, Allegri: “Kean ha fatto bene a restare. Champions mal che vada la vinciamo l’anno prossimo”

Massimiliano Allegri si gode il successo contro l’Udinese. Il tecnico, al termine della gara ha parlato a Sky: “I ragazzi Son stati bravi, ci siamo preparati bene. Ci mancano cinque vittorie per lo scudetto, indipendentemente da quanto fa il Napoli. 75 è una bella quota arrivati a questo punto. Bisogna migliorare singolarmente nei controlli e nel giocare in verticale”. Il tecnico ha poi parlato della Champions: “Martedì andrebbe molto bene, ma sarà una partita diversa. Ci servirà più precisione e lucidità. Dobbiamo arrivare in fondo e celebrare due o tre trofei. La Champions è questa. Con la società ho un ottimo rapporto, poi è vero che le storie finiscono. Io credo che non finisca la storia”a Juventus è arrivata sempre a giocarsi la Champions in questi 5 anni”…questo è delirio e stupidità dettata da malafede. Siamo andati due volte in finale di Champions ed abbiamo perso contro la squadra che poi ha vinto”. Infine una battuta su Kean: “Ha fatto bene a restare alla Juventus, deve migliorare molto nei movimenti. Lui è molto bravo, è del 2000 e deve ancora imparare”