Juventus, anche le giovanili fanno sognare: tutte le Under in semifinale

La Juventus sta vivendo un periodo davvero magico: dopo la vittoria del settimo scudetto consecutivo e della quarta Coppa Italia di fila, i tifosi possono gioire anche dei risultati delle giovanili del club. Quest’anno infatti, tutte le Under si sono qualificate alle semifinali dei playoff dei rispettivi campionati.

Ecco il comunicato riportato sul sito ufficiale del club: “Non è solo la prima squadra a rompere record e raggiungere successi impensabili, come il settimo Scudetto consecutivo o la quarta Coppa Italia di fila. Anche le giovanili bianconere non sono da meno e lo dimostra l’incredibile traguardo raggiunto quest’anno. I risultati di oggi pomeriggio dell’Under 17, vittoriosa nei quarti contro l’Inter dopo il successo dell’andata, e della primavera femminile, a valanga sia all’andata che nel ritorno con l’Amicizia Lagaccio, hanno infatti sancito un’impresa storica: Tutte le squadre, partendo dall’under 15 e arrivando alla primavera, sia maschili che femminili, si sono infatti guadagnate l’accesso in semifinale nel rispettivo campionato. Una soddisfazione enorme, frutto di un’attenta programmazione e di un grandissimo lavoro. L’en-plein di semifinaliste è l’ennesima dimostrazione della bontà del progetto del settore giovanile e della volontà di investire a 360° sulla crescita dei bianconeri più piccoli. Tutto ciò non sarebbe possibile senza il grandissimo impegno e dedizione di tutti gli addetti ai lavori che portano avanti quotidianamente la missione della Juventus Youth”, questo quanto si può leggere su Juventus.com.

