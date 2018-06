Juventus, ancora sirene spagnole per Allegri

Sono passati solamente due giorni da quando Zinedine Zidane ha annunciato di voler terminare la sua avventura al Real Madrid, cogliendo tutti di sorpresa. Il tecnico francese aveva ammesso di aver preso questa decisione per il club: secondo l’ex Juventus, solamente con un cambiamento del metodo di lavoro i Blancos possono continuare a vincere. A Seguito delle parole di Zizou, Florentino Perez ha confermato la sua vicinanza al tecnico, affermando che la scelta di Zidane è stata una decisione totalmente inaspettata.

Chiaramente, dopo l’inattesa rivelazione del tecnico, la società madridista è alla ricerca di un possibile sostituto. Secondo AS, oltre a Mauricio Pochettino, un altro nome caldo è quello di Massimiliano Allegri. Il presidente del Real sarebbe rimasto colpito dalle prestazioni dell’attuale tecnico bianconero, che in quattro anni alla Juventus è riuscito a conquistare 4 scudetti e 4 Coppe Italia consecutive. Il contratto dell’ex tecnico rossonero è valido fino al 2020 e pare che nel corso di un incontro con la società abbia ammesso la volontà di rispettarlo, ma si sa, in questi casi, mai dire mai. Il Real Madrid è da sempre un nome molto suggestivo per gli allenatori.

