Juventus, blitz in Portogallo per l’erede di Alex Sandro: affare da 35 milioni

La Juventus non è mai doma. La società bianconera si guarda sempre intorno per poter migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e per poter trovare sostituti all’altezza di eventuali addii importanti. E un giocatore che potrebbe lasciare Torino la prossima estate è il terzino brasiliano, Alex Sandro, che piace sempre molto in Premier League. Il Manchester United, infatti, è alla ricerca di un rinforzo proprio sulla fascia mancina e sarebbe pronto ad avanzare un’offerta irrinunciabile ai bianconeri.

BLITZ IN PORTOGALLO – Juventus che si sta già muovendo per trovare un’alternativa importante ad Alex Sandro. E i bianconeri avrebbero individuato nel terzino spagnolo del Benfica, Alejandro Grimaldo, un giocatore in grado di non far rimpiangere il brasiliano. Allo stadio Da Luz, ad assistere al big match tra Benfica e Porto, c’erano i dirigenti del club torinese, che hanno promosso a pieni voti il laterale, ritenendolo idoneo per raccogliere un’eredità pesante sulla fascia sinistra.

ARMA MENDES – Classe 1995, Grimaldo ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ma la Juventus può fare affidamento su Jorge Mendes, procuratore del terzino spagnolo, che ha curato i trasferimenti a Torino la scorsa estate di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo. La valutazione, inoltre, non sembra essere spropositata visto che il Benfica sembra disposto a trattare la cessione per offerte intorno ai 35 milioni di euro. Prodotto del vivaio del Barcellona, lo spagnolo è stato acquistato dal club portoghese nell’estate del 2016 per 2 milioni di euro e, dunque, si prepara a realizzare una cospicua plusvalenza. Con la maglia del Benfica Grimaldo ha disputato 76 partite, realizzando 5 reti e collezionando 10 assist.