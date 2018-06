Juventus, dalla Francia arriva una clamorosa bomba di mercato

In questi giorni, la notizia che ha letteralmente sorpreso gli appassionati di calcio è la decisione di Zinedine Zidane: durante una conferenza stampa, il tecnico francese ha rivelato di voler lasciare il Real Madrid. A detta sua, il club può continuare a vincere solamente dopo un cambiamento importante.

Nelle ultime ore, in molti si sono chiesti quale fosse il futuro dell’ex bianconero e l’opzione più gettonata è il classico anno sabbatico per poi raccogliere l’eredità di Didier Deschamps e approdare alla guida della nazionale francese. Nel frattempo, però, Nöel Le Graët, ha lanciato una clamorosa bomba di mercato. Durante un’intervista a RMC Sport, il presidente della federcalcio francese ha rivelato: “Vediamo se Deschamps lascerà, magari tra dieci anni se ne parlerà. Ha un contratto fino al 2020. Zidane? Domani può firmare per la Juventus, non lo possiamo sapere. Mi ha sorpreso il suo addio al Real Madrid, ma il dibattito tra Zidane e Deschamps non esiste al momento. Non abbiamo avuto nessun contatto con lui, il contratto di Deschamps è valido fino al 2020 e forse anche oltre. Ad ogni modo Zidane è un grande allenatore e non avrà problemi per il suo futuro”.

REAL MADRID, ZIDANE: “HO DECISO, LASCIO LA PANCHINA”