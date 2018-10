Juventus, dalla Spagna: CR7 chiama James Rodriguez a Torino

Continuano a circolare con insistenza diverse voci i mercato intorno alla Juventus. Il nome caldo è quello di James Rodriguez. Il colombiano, secondo le indiscrezioni che giungono dalla Germania, sarebbe ai ferri corti con l’allenatore del Bayern Monaco Niko Kovac.

Una situazione che potrebbe essere la chiave di volta affinché l’affare vada in porto. Secondo ‘Don Balon’, si starebbe muovendo anche Cristiano Ronaldo per portare Rodriguez in bianconero. Il fuoriclasse portoghese avrebbe già contattato il 27enne attaccante per parlare della possibilità di un approdo a Torino, senza dimenticare che i due sono gestiti dallo stesso agente, Jorge Mendes. La società bianconera, sempre secondo il sito spagnolo, sarebbe pronta a stanziare 70 milioni di euro per far ricongiungere il fuoriclasse portoghese e il goleador colombiano, già insieme al Real Madrid, per tre stagioni.