Juventus, è fatta per Emre Can: pronto un quadriennale

Manca davvero poco per vedere Emre Can vestire la maglia bianconera. Un affare chiuso da tempo, nonostante mancasse ancora l’ufficialità. Ora, secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sembra aver concordato anche gli ultimi dettagli con l’ormai ex Liverpool. Il tedesco avrebbe infatti accettato un contratto di quattro anni con il club bianconero. Mancano solo le visite mediche e la firma ufficiale sul contratto.

