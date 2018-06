Juventus, Elkann: “Futuro di Higuain? Se ne parlerà dopo i Mondiali”

Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più incerto: l’attaccante argentino potrebbe presto lasciare la Juventus, per sbarcare magari al Chelsea dove potrebbe incontrare l’ex tecnico Maurizio Sarri o addirittura al PSG. A commentare la situazione, ci ha pensato John Elkann che, a margine di un evento svoltosi a Balocco, ha speso alcune parole sul mercato bianconero: “Il calciomercato l’anno dei mondiali è sempre difficile, vediamo come vanno i mondiali e tutto generalmente succede dopo. Dunque non è che abbia da dire molto oggi”, questa la risposta del presidente di FCA ed Exor, alla domanda sul futuro di Higuain e sulla possibilità che Milinkovic-Savic possa raggiungere Torino.

