Juventus, l’ex Delneri: “Candidata per la Champions. Italia? Tempo dalla parte di Mancini…”

Gigi Delneri, ex allenatore bianconero, ha parlato del momento della Juventus a Radio Onda Libera. “A Torino oltre ad avere grandi giocatori, società e staff tecnico li gestiscono in maniera perfetta, bisogna starci dentro per farsi un’idea”, spiega l’allenatore, sulla panchina bianconera nella stagione 2010-11: “I loro punti di forza sono l’organizzazione, la voglia di primeggiare sempre, la capacità di non mollare mai. Grazie alla programmazione e alla mentalità, contando anche su di un giocatore importante come Ronaldo, la Juventus è pronta per vincere la Champions League”.

ITALIA – Delneri ha affrontato anche la questione Nazionale. “E’ troppo presto per giudicare questo nuovo ciclo, Mancini sta cercando la strada e spera di trovarla. Ci sono giovani di valore, ma la qualità è bilanciata dalla mancanza di esperienza. Questi ragazzi hanno bisogno di aumentare la propria autostima. Il ct, che anche all’estero ha allenato squadre importanti, sta cercando le migliori risorse e soluzioni: il tempo è dalla sua parte, chiamando giovani di talento che giocano anche fuori dall’Italia. Bisogna vederli giocare insieme per costruire un gruppo”.