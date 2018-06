Juventus, l’ex Stendardo: “Non nascerà più un altro Buffon”

Durante un’intervista ai microfoni di Tuttojuve.com, Guglielmo Stendardo, ex difensore della Juventus, ha affrontato vari argomenti, tra cui il mercato del club bianconero, l’addio di Buffon e ha poi terminato parlando della Nazionale.

MERCATO JUVE – “La Juve deve ringiovanire l’organico. Non è un caso che si parli di scambio Higuain-Icardi più conguaglio”.

BUFFON – “L’addio? Lo aveva dichiarato apertamente. A Parigi si divertirà ancora come calciatore, poi penserà al futuro. Il PSG? E’ una scelta ponderata e meditata che approvo”, ha dichiarato l’ex difensore bianconero che ha poi continuato: “Non credo vadano via i pezzi pregiati, l’organico della Juventus è già estremamente competitivo”.

NAZIONALE – “Un ritorno di Gigi? Non penso dopo le sue ultime dichiarazioni, anche se un altro Buffon non nascerà più. Perin e Donnarumma rappresentano il futuro, ma non sono paragonabili a Gigi. Mancini è una persona molto intelligente ed è consapevole del momento grigio del nostro sistema. Mi auguro che possa essere l’uomo giusto per attuare tutte quelle riforme necessarie per il rinnovamento del sistema calcio”.

