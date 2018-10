Juventus, l’ex Tacchinardi: “Cancelo ha personalità e forza”. E su Piatek…

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni Mediaset per parlare del match tra Polonia e Portogallo. Analisi su due dei punti di riferimento delle formazioni in campo: Piatek e Cancelo. “Piatek sta facendo qualcosa di straordinario. Dove c’è una palla per far gol lui c’è. Sente e vede la porta. È un giocatore importante, fa gol in tutte le maniere. Ha tanta personalità. È in continua crescita, sale di livello partita dopo partita”, ha spiegato esaltando il bomber del Genoa.

Parole d’elogio anche per l’esterno bianconero: “Deve fare ,meglio in fase difensiva, ma è un giocatore destinato a diventare un crack. È fortissimo. Ha personalità, si diverte giocando. Mentalmente è un ragazzo forte”.