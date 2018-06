Juventus, occhio al Barça: ecco i sostituti se salta l’affare Griezmann

Già da tempo, ormai, il futuro di Antoine Griezmann è accostato al Barcellona: in questo momento, però, le cose si stanno facendo più difficili. Il Barça ha fatto sapere di essere disposto a pagare la clausola di 100 milioni, ma il francese sembra molto combattuto riguardo all’imminente scelta, che comunicherà prima del Mondiale. Nel frattempo, però, il club catalano sta studiando l’alternativo nel caso in cui il giocatore decidesse di rimanere all’Atletico.

Secondo quanto riportato da Don Balon, il club avrebbe in mente già due scenari differenti se dovesse saltare l’affare Griezmann: da una parte, la società sarebbe intenzionata a investire i soldi destinati all’arrivo dell’attaccante per il centrocampo. I due obiettivi principali sarebbero Christian Eriksen del Tottenham e Miralem Pjanic della Juventus. Ma non è tutto, il centrocampista non è l’unico bianconero che interessa al Barcellona. L’altra soluzione sarebbe, infatti, Paulo Dybala, già nel mirino del club l’estate scorsa per sostituire Neymar.

