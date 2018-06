Juventus, Perin ringrazia il Grifone: “Il Genoa ha reso possibile tutto ciò”

Dopo le continue voci è arrivata anche l’ufficialità: Mattia Perin è il nuovo portiere della Juventus. Superate le visite mediche, l’ormai ex estremo difensore del Genoa ha firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2022. Dopo la firma, però, il giocatore ha avuto anche un pensiero per il club del Grifone, club in cui ha militato per cinque anni.

“Oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita calcistica, un capitolo reso possibile grazie al Genoa e al suo ambiente che in questi anni mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore. I colori rossoblu rimarranno sempre importanti per me. Ho già ricevuto un caloroso benvenuto dai miei nuovi tifosi, non vedo davvero l’ora di rendermi utile alla causa bianconera!”, questo il messaggio pubblicato su Instagram da Perin.