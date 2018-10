Juventus, Pjanic non fa mistero: “Puntiamo alla Champions, continuiamo così”

La Juventus punta con decisione alla Champions League. ormai non ci sono dubbi che la Coppa dalle grandi orecchie sia l’obiettivo primario dei bianconeri, soprattutto dopo l’arrivo dell’arma in più, quel Cristiano Ronaldo capace di sollevarla per tre volte consecutive negli ultimi 4 anni.

L’ultima conferma, in ordine di tempo, è arrivata da Miralem Pjanic, che durante una diretta su Instagram ha risposto ai tanti tifosi bianconeri che gli chiedevano la vittoria in Europa: “Speriamo di vincerla ragazzi, ci proveremo. Piano piano si va lontano, come si dice. Quest’anno siamo forti, per ora stiamo facendo bene e speriamo di continuare così. Un abbraccio a tutti e fino alla fine forza Juve, e forza Bosnia”.

SULLA NAZIONALE – “Abbiamo giocato con la Turchia, ora ci prepariamo per lunedì, per la partita contro l’Irlanda. Sto facendo delle terapie per essere pronto. L’Italia? È una grande squadra, è forte, ma ci vuole tempo”, ha aggiunto il giocatore ex Roma.