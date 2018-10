Juventus, ‘sentenza’ Ambrosini: “Bianconeri superiori, ma Inter ha carattere”

La Serie A è ferma per gli impegni delle Nazionali, tra amichevoli e Nations League, ma la pausa è occasione ghiotta per fare il punto della situzione e stilare un bilancio delle potenzialità delle squadre dopo otto giornate. La Juventus continua ad essere la macchina perfetta, capace di inanellare altrettanti successi e prendersi la vetta della classifica, a punteggio pieno. Prova a tenere botta il Napoli, secondo, mentre l’Inter, una di quelle che si è rinforzata maggiormente, sta mettendo in scena un calcio di qualità, nonostante qualche scivolone.

Ai microfoni di Sky Sport l’ex Milan Massimo Ambrosini ha commentato il campionato di serie A soffermandosi in particolare su bianconeri e nerazzurri. Su questi ultimi ha detto: “L’Inter e’ una squadra che ha carattere, una squadra si aggrappa a valori di passione e concretezza è comunque ha una base forte, se aggiungi a livello qualitativo che può crescere, è una squadra che può stare dietro alla Juventus anche se adesso i bianconeri sono superiori”, ha concluso.