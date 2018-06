Juventus, si avvicina la fumata bianca per Perin: 14 milioni al Genoa

E’ ancora in corso la trattativa per portare Mattia Perin a Torino: da tempo, infatti, la Juventus ha messo gli occhi sull’estremo difensore del Grifone, ma in queste ore le parti sembrano vicinissime a raggiungere l’accordo. Mancano solamente gli ultimi dettagli e il portiere classe 1992 potrebbe presto vestire la maglia della Vecchia Signora. Alle casse del Genoa andranno 14 milioni di euro, ma senza contropartite tecniche diversamente da quando ipotizzato in precedenza.

GENOA, PREZIOSI: “PERIN? CON LA JUVE CI RIVEDREMO…”