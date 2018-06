Juventus, svelato il ‘patto segreto’ con Allegri: c’è di mezzo il Real Madrid

Il popolo di Madrid deve ancora riprendersi dalle parole di Zinedine Zidane, che nel corso di una conferenza stampa ha rivelato la decisione di lasciare il Real. I vertici della società, però, sono già alla ricerca di un degno sostituto del tecnico francese. Secondo la stampa spagnola, tra i principali indiziati c’è anche Massimiliano Allegri.

Il quotidiano AS, però, si è sbilanciato in maniera piuttosto evidente: secondo la fonte, l’allenatore toscano avrebbe un accordo con la Juventus. Si tratta di un gentlemen’s agreement che gli permetterebbe di lasciare il club bianconero nel caso in cui gli venga fatta un’offerta irrinunciabile.

Sicuramente la panchina del Real Madrid fa gola a molti, ma servirà ancora un po’ di tempo per capire se quelle riportate da AS sono semplici indiscrezione o se davvero corrispondono alla realtà.

