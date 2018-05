Mancini omaggia Buffon: “Leadership e lealtà sono qualità che porterai sempre con te”

Da oggi è ufficiale: quella di sabato sarà, per Gianluigi Buffon, l’ultima partita con la maglia della Juventus. Durante la conferenza stampa di stamane, il capitano bianconero ha infatti salutato la Serie A e la Nazionale. Non è ancora chiaro se il portierone di Carrara appenderà i guantoni al chiodo o se deciderà di provare la sensazione di giocare all’estero: di certo ha fatto sapere di aver avuto molte offerte e ha sottolineato che sta valutando quello che è il suo futuro.

Nel frattempo, però, tifosi, ex compagni ed illustri personaggi legati al mondo del calcio hanno reso omaggio a Gigi. Tra i tanti, anche Roberto Mancini, da pochi giorni nuovo ct della Nazionale italiana che ha scelto i Social per “salutare” Buffon. Su Twitter, il tecnico di Jesi ha mostrato tutta la sua stima nei confronti del campione: “La leadership e la lealtà sono qualità che ti porterai dietro in qualsiasi nuovo progetto deciderai di intraprendere. Buona fortuna Gigi”.

