Marocco, il cuore di Benatia: protegge una bambina dalla pioggia

I Mondiali di Russia 2018 sono ormai alle porte e in questi giorni si sono giocate numerose amichevoli in preparazione all’imminente Campionato del Mondo. Nel corso dell’amichevole disputata tra Marocco e Slovacchia, uno dei grandi protagonisti è stato Medhi Benatia, non tanto per le sue prestazioni in campo, ma per il suo gesto nei confronti di una bambina: prima dell’inizio del match, il difensore della Juventus e della nazionale marocchina ha infatti protetto dalla pioggia la bimba che lo ha accompagnato in campo usando il gagliardetto del Marocco. Lo stesso ha fatto anche Yassine Bounou, il portiere in forza al Girona, che ha coperto la testa di un’altra giovane tifosa con la mano. Inutile dire che il bel gesto ha fatto il giro del web. La sfida è poi terminata con la vittoria della squadra di casa per 2 reti a 1.

