Moggi: “Scambio Icardi-Higuain? Uno stratagemma di Wanda Nara per stuzzicare l’Inter”

Il possibile scambio tra Higuain e Icardi rimane per ora solamente una suggestione, ma se dovesse essere confermato avrebbe del clamoroso. Da una parte l’Inter non vorrebbe privarsi del suo gioiello, dall’altra sa bene che se l’argentino dovesse partire avrebbe bisogno di un sostituto di pari livello, che potrebbe avere il nome di Higuain. Dal canto suo, la Juventus sembra voler ringiovanire l’attacco e quello di Icardi potrebbe essere il nome giusto per il club bianconero.

Luciano Moggi, però, sembra non vederci chiaro e durante un’intervista a Libero ha detto la sua sul mercato della Vecchia Signora. Ecco le sue parole: “Devo dire che all’epoca in cui dirigevo la Juve mi piaceva cavalcare le notizie che ritenevo prive di fondamento, addirittura alimentandole, per poter poi fare altre cose in tranquillità. Da giornalista non posso esimermi dal dire che nessuna delle due situazioni andrà a buon fine e ne spiego anche i motivi per cui non hanno possibilità di riuscita. Per quanto concerne poi il tanto strombazzato scambio Higuain-Icardi e conguaglio, mi sento di dire che è roba soltanto per stuzzicare le due tifoserie notevolmente rivali. E magari può darsi (sicuramente) che Wanda Nara, procuratrice e moglie di Icardi, abbia messo in giro la notizia per poter avere dall’Inter più soldi e prolungamento del contratto. Senza entrare nel merito delle caratteristiche tecniche dei singoli si può tranquillamente affermare che, se venisse fatto uno scambio del genere vorrebbe significare che la Juve andrebbe in aiuto all’Inter. Magari più probabile una cessione all’estero, uno scambio con Morata tra Chelsea e Juve qualora Sarri, grande estimatore di Higuain, dovesse approdare nella società inglese. Siccome ci risulta però molto difficile il passaggio di Maurizio all’ex società di Conte (nonostante le raccomandazioni di Guardiola), la cosa più probabile potrebbe essere che l’argentino finisca per restare alla Juve nonostante qualche screzio con Allegri, soprattutto dopo la panca nella finale di coppa Italia”.

