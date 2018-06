Orrico: “La Juve ha vinto giocando il peggior calcio giocato con Allegri. E su Sarri…”

Nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky, Corrado Orrico ha affrontato diversi temi, tra cui la stagione appena conclusa della Juventus e l’addio di Maurizio Sarri dal Napoli. Ecco le parole dell’ex tecnico di Inter e Empoli: “Allegri si è illuso con Higuain nel fargli fare il trequartista. E’ arretrato e ha perso i gol, bisogna giocare a calcio e fare il proprio. La Juve ha vinto giocando il peggior calcio giocato con Allegri in questo quadriennio. Perché? Perché cambia 5-6 giocatori alla volta per necessità di spogliatoio. Io credo che 40 partite un venticinquenne le possa fare senza problemi. Conte? Gli manca elasticità, nel modo in cui ha abbandonato la Juventus ha dimostrato ciò. Allegri? E’ il Karl Popper del calcio. Ha nell’alternanza e inconsistenza del pensiero il suo cavallo di battaglia. Mi lascia perplesso quando cambia così tanto, Popper riteneva che ogni verità è falsificabile perché può uscire un’altra verità che annulla quella precedente. Allegri è così”, ha dichiarato Orrico, che ha poi continuato parlando di De Laurentis: “Si può dire che è un ingrato? Dopo tutto quello che Sarri ha fatto per il Napoli. Non solo in termini di gioco e risultati. Non dimentichiamoci dei giocatori valorizzati e stra valorizzati da Sarri. Come fa De Laurentiis a pretendere gli otto milioni di clausola? C’è irriconoscenza, diciamo la parola giusta”.

