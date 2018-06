Perin alla Juve? Da domani si allenerà a Vinovo

Le voci di mercato legate al futuro di Mattia Perin non si fermano: continua la trattativa tra Genoa e Juventus per il trasferimento a Torino del portiere classe 1992. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport la società bianconera sarebbe disposta ad offrire al Genoa non più di 12/13 milioni di euro, senza aggiungere alcuna contropartita tecnica come si era ipotizzato nelle scorse settimane.

La palla passa quindi ai rossoblù, che dovranno decidere il da farsi: all’inizio della prossima settimana dovrebbe esserci un altro incontro tra le parti.

Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’estremo difensore da domani si allenerà a Vinovo e sarà titolare contro l’Olanda nella prossima amichevole degli azzurri che si disputerà lunedì sera allo Juventus Stadium. Sicuramente, la prossima sfida dell’Italia sarà molto importante per Perin soprattutto per testare l’ambiente bianconero. Per il resto dovremo attendere le notizie dei prossimi giorni.

GENOA, PREZIOSI: “PERIN? CON LA JUVE CI RIVEDREMO…”