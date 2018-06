Perin-Juve: domani si chiude per 15 milioni

La fumata bianca è attesa per domani. Mattia Perin sempre più vicino alla Juventus: come riporta Premium Sport, i dirigenti del Genoa e quelli bianconeri si incontreranno domani in un summit a margine dell’assemblea di Lega per definire i dettagli del trasferimento del giovane portiere classe 1992. Un affare che dovrebbe realizzarsi sulla base di 15 milioni di euro, bonus compresi, mentre il giocatore firmerebbe un contratto da 2.5 milioni a stagione per quattro anni. Se tutto andrà come programmato, la Juve chiuderà uno dei primi acquisti di questa sessione sostituendo Gianluigi Buffon con uno dei migliori prospetti del campionato, non a caso convocato da Mancini nelle recenti amichevoli della Nazionale italiana. Dopo cinque anni a Genova, sponda rossoblù, per Perin si avvicina così l’approdo in un top club, lui che, dopo due gravi infortuni ai legamenti delle ginocchia, ha visto la sua carriera incrinarsi prima di recuperare la forma e il sorriso. A Torino si giocherà il posto da titolare con il portiere polacco ex Roma Szczesny.