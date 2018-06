PSG, Areola: “L’arrivo di Buffon? Non è il momento di parlarne”

Le trattative per portare Gianluigi Buffon al Paris Saint-Germain sono ancora in corso: il club parigino ha offerto all’ex numero uno bianconero un biennale da 8 milioni a stagione, ma prima di procedere sarà necessario attendere la decisione dell’UEFA sul rispetto del Fair PlayOra finanziario.

A questo proposito è intervenuto anche l’attuale portiere del club transalpino, finito nel mirino del Napoli. Durante la conferenza stampa dal ritiro della Francia, Alphonse Areola ha parlato sia dell’imminente mondiale, ma anche del futuro al PSG: “Essere il terzo portiere della Nazionale non è frustrante. Per la prima volta disputerò una competizione internazionale con i Bleus, ed è una cosa eccezionale. Mi metterò a disposizione dei miei compagni per far sì che siano sempre preparati al 100% per ogni partita. Se l’incertezza sul mio futuro condizionerà la concorrenza in squadra? Non è una situazione complicata, vivrò questa esperienza in modo molto profondo. Del mio futuro ne parleremo poi, ora non è il momento giusto. Ne parleremo dopo il Mondiale. L’arrivo di Buffon è un bene per il PSG? Non risponderò a questa domanda”.

