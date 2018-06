Real Madrid, Pintus: “Il fallo di Benatia? Per me era rigore”

Le polemiche dopo il rigore concesso al Real Madrid nel corso dei quarti di finale di Champions League contro la Juventus sembrano non volersi placare. Da una parte, c’è chi ritiene che il direttore di gara non avrebbe dovuto concedere il penalty all’ultimo minuto, mentre dall’altra c’è che sostiene che la decisione dell’arbitro è stata assolutamente corretta.

A tornare sull’argomento anche Antonio Pintus, membro dello staff tecnico del Real Madrid, in questi giorni a Torino dove è stato nominato ambasciatore degli Stati generali dello Sport e del Benessere del Consiglio regionale del Piemonte. A margine dell’evento, il preparatore atletico dei Blancos ha dichiarato: “Il fallo di Benatia? Per gli arbitri decidere in pochi istanti è molto difficile. Per me era rigore…”

LA RABBIA DI CHIELLINI CON VARANE: “AVETE PAGATO L’ARBITRO”