Real, Marcelo torna a parlare: “Testa alta sempre”

A poche ore dalla disfatta europea contro l’Ajax costata alla squadra di Solari l’eliminazione dalla Champions League, Marcelo torna a parlare sui social. Il terzino del Real Madrid ha infatti scritto su Instagram: “Testa sempre dritta! È nei momenti difficili come questo che impariamo dai nostri errori. Torneremo a dare tutto per onorare la camisa blanca“. Sul brasiliano, da mesi accostato alla Juve, proprio oggi erano tornate a farsi insistenti le voci di un suo passaggio in bianconero dopo il post della compagna che ieri sera dopo la partita aveva scritto: “Quando qualcuno ti tratta come una delle tante opzioni, aiutalo a restringere la sua scelta togliendoti dalla questione. A volte devi provare a fregartene, non importa quanto fai. Perché a volte puoi valere niente per qualcuno che vuol dire tanto per te. Non è orgoglio, è autostima. Non aspettarti di vedere cambiamenti positivi nella tua vita se ti circondi da persone negative. Non dare a persone temporanee una posizione fissa nella tua vita. Apprendi il tuo valore e quello che puoi dare e non fissarti su qualcosa di meno di quanto meriti”.