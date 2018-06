Russia 2018, Szczesny svela: “Ai Mondiali Buffon tiferà Polonia”

Mancano ormai pochi giorni all’inizio dei Mondiali di Russia 2018 e mai come ora l’Italia sta prendendo consapevolezza di quanto faccia male la mancata qualificazione al Campionato del Mondo. Quello che resta da fare al popolo azzurro è scegliere per quale altra squadra simpatizzare.

Anche Gianluigi Buffon, deluso dall’esclusione della Nazionale italiana, sembra aver già scelto la formazione per cui tifare. A rivelarlo è l’ex compagno Wojciech Szczesny, che secondo quanto riportato da Tuttosport, in conferenza stampa dal ritiro di Arlamow ha rivelato: “Buffon tiferà per la Polonia”, parole in contrasto con quanto affermato da Gonzalo Higuain che ha dichiarato: “È stato meraviglioso giocare con Gigi, essere suo amico, posso solo dire che è un grandissimo dentro e fuori dal campo. Mi ha detto che ci guarderà, sicuramente simpatizzerà per l’Argentina…”.

