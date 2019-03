Serie A, la Juve passeggia con l’Udinese: 4-1

Tutto facile per la Juventus nell’anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Allo Juventus Stadium, i bianconeri hanno battuto con molte riserve i friulani. Gara in discesa già dai primi minuti con un Super Kean (titolare al centro dell’attacco di Allegri), che sblocca la gara all’11’ e si ripete al 39′ con un gran gol di punta. Nella ripresa ancora l’attaccante azzurro sugli scudi: al 67′ si guadagna il calcio di rigore che Emre Can trasforma nella rete del 3-0. Nel finale c’è posto anche per la rete del 4-0 firmata da Matuidi in semi-rovesciata. A cinque minuti dal termine la squadra di Nicola trova il gol della Bandiera con un bel diagonale di Lasagna che rende meno amaro il passivo. Con questo successo i bianconeri si portano a +19 sul Napoli.