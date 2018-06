Wanda Nara pubblica la foto di una zebra: un segnale per il futuro di Icardi?

Le voci di un clamoroso scambio tra Icardi e Higuain sembrano non placarsi. Per questo motivo, i tifosi nerazzurri si sono mostrati parecchio preoccupati per il futuro del capitano dell’Inter e continuano a seguire attentamente tutte le mosse dell’argentino e della moglie, nonché sua procuratrice.

In questi giorni la coppia sta festeggiando l’anniversario di matrimonio in Sudafrica e come sempre sta rendendo partecipi tutti i loro fan attraverso i loro canali social. Tra le tante foto pubblicate da Lady Icardi, una ha però scatenato la reazione del web. La compagna dell’attaccante argentino ha infatti aggiunto alle Stories di Instagram l’immagine di una zebra, letto dalla maggior parte dei tifosi come un chiaro riferimento alla Juventus.

Potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza come di un chiaro messaggio di mercato, sicuramente però ci sarà da attendere ancora per avere informazioni maggiori sul futuro dei due argentini.

