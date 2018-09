Lazio, Inzaghi: “Apollon ci ha messo in difficoltà, potevamo chiuderla prima”

“Giocando così si rischia. Nel primo tempo ero soddisfatto, i miei hanno fatto una buona gara, considerando che molti erano alla prima presenza stagionale. Non sono invece soddisfatto della seconda frazione di gioco, anche perché così facendo abbiamo dato coraggio e fiducia agli avversari. C’è rammarico perché alla fine del primo tempo avremmo dovuto farne almeno due”.

E’ un Simone Inzaghi diviso a metà quello che, in conferenza stampa, ha commentato la sfida di Europa League tra Lazio e Apollon terminata 2-1. Un match che poteva essere chiuso prima e che ha visto i biancocelesti rischiare di essere agguantati dai ciprioti. Ma l’allenatore ha parlato anche di molto altro.

IL GIRONE E IL GIOCO LAZIALE – “Il Francoforte lo conosciamo, così come il Marsiglia. Dovremo affrontarlo nella prossima trasferta nel migliore dei modi. L’anno scorso facevamo un calcio migliore rispetto a queste prime gare dell’anno, questo è certo. Gli elementi della rosa però stanno crescendo. Non resta che lavorare e far sì che la condizione dei giocatori migliori”.

APOLLON – “Si è dimostrata una squadra forte, l’avevamo studiata e sapevamo che sarebbe stato un avversario difficile da affrontare. Se giocherà così potrà mettere in difficoltà anche Francoforte e Marsiglia. Se ho avuto paura? Sì, hanno fatto un ottimo secondo tempo mettendoci in difficoltà”.

RISULTATO FINALE – “Sì, abbiamo meritato la vittoria, potevamo e dovevamo segnare di più nel primo tempo. Faccio comunque i complimenti all’Apollon e al suo allenatore”.