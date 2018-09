Lazio, Inzaghi: “Per il Derby c’è tempo. Testa all’Udinese, out solo Radu e Lukaku”

“Il derby contro la Roma è una partita a sé, ma ora dobbiamo fare grande attenzione all’Udinese, è una squadra ben allenata, organizzata, corre e si chiude bene. Sarà una gara tosta”. Parola d’ordine testa ai friulani. Questa l’idea di Simone Inzaghi , tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida sul campo dell’Udinese, nonostante il Derby capitolino di sabato stia cominciando a scaldare l’ambiente.

Sulla possibilità di fare turnover in vista del derby, Inzaghi ha spiegato: “Dovrò fare delle valutazioni fermo restando che nella mia testa c’è solo l’Udinese. L’allenamento di oggi è stato fatto nel migliore dei modi: abbiamo l’intera rosa disponibile ad accezione di Radu e Lukaku. Di volta in volta cercherò di scegliere gli uomini migliori. Sarà sempre il campo a dire se le scelte siano giuste o meno. Ma sono sempre fatte per il bene della mia Lazio”.

Su Milinkovic-Savic: “Domenica ha fatto un’ottima gara. Stamani mi sembrava in discrete condizione ma è l’unico assieme ad Acerbi che devo valutare per bene perché non ha mai riposato. Lui mi ha dato disponibilità per giocare, ma ci sono tante gare ravvicinate. Dobbiamo presentarci al meglio”.

Infine Inzaghi è tornato a commentare il netto successo sul Genoa: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi. Abbiamo fatto una bella gara”.