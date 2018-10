Lazio, Inzaghi: “Teniamo molto a Europa League, ho già la formazione in mente…”

Il mister della Lazio Simone Inzaghi ha presentato, in conferenza stampa, la gara della Commerzbank Arena contro l’Eintracht Francoforte affrontando vari aspetti.

FORMAZIONE: “Ho già nella mia testa ma i miei giocatori ancora non lo sanno, sarebbe scorretto comunicarla adesso. La testa però è sempre e solo all’Eintracht alla Fiorentina penseremo solo da venerdì mattina”, ha spiegato Inzaghi in merito a un possibile turn-over in vista della delicata sfida in campionato contro i viola. “Penso che le scelte vengano fatte in base al tipo di recupero dei giocatori rispetto all’ultima gara giocata. Sceglierò la formazione migliore per affrontare una squadra forte. Non possiamo sbagliare perché il girone non è come quello dell’anno scorso in cui eravamo stati un po’ più fortunati”.

IMPORTANZA DEL TORNEO: “L’anno scorso abbiamo messo tutto quello che avevamo per conquistare l’Europa. Faremo lo stesso anche in questa stagione. L’orario delle 15 contro la Fiorentina domenica? Dispiace, servirebbe un po’ più di attenzione nei nostri confronti, così come per il Milan. L’anno scorso non ci era mai successo”.

KO NEL DERBY: “Siamo tutti quanti arrabbiati perché sappiamo di aver perso un derby importante. La classifica è buona, è difficile ma dopo aver analizzato il ko bisogna lasciarcelo alle spalle. Per molti dei miei giocatori domani ci sarà un’altra opportunità per dimostrare il valore da parte dei miei ragazzi”.