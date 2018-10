Manchester United, Mourinho: “Pogba? Suo problema sono quelli che ascolta”. Stoccata a Raiola?

In casa Manchester United sembrava essere tornata la calma. Ma in base alle recenti dichiarazioni del tecnico José Mourinho c’è da attendesi nuove reazioni. I protagonisti sono sempre gli stessi: il mister portoghese e uno dei suoi più forti giocatori in rosa, Paul Pogba.

Nelle ultime settimane si è discusso lungamente del suo futuro, che potrebbe essere lontano dai Red Devils, viste le frequenti incomprensioni con lo Special One.

Ma tra i due sembra essere scoppiata la pace e l’allenatore, come riportato dal Manchester Evening News, pare aver individuato la causa dei malumori del francese. Mou è ormai arrivato allo scontro con Mino Raiola, agente del calciatore. L’ex tecnico dell’Inter è infatti convinto che sia proprio Raiola la causa di tutti i problemi incontrati con il centrocampista transalpino nel corso di questa stagione: “Pogba non è mai stato un problema. Il problema sono le persone che Pogba ascolta”, con riferimento al potente agente italo-olandese. Una bordata non troppo velata, che di certo non lascerà indifferente il focoso procuratore.