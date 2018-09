Manchester United, Pogba alla ricerca dell’orecchino perduto… Offerta lauta ricompensa

Niente sembra andare per il verso giusto, almeno per il momento. Paul Pogba non sta vivendo un periodo esaltante. Prima le tante voci di mercato intorno a lui, poi il rapporto contrastato con il tecnico del Manchester United, José Mourinho, che pur ritenendolo importante non ha mai nascosto di porre al centro il bene della squadra, sottovalutando alcuni malumori del francese. E come se non bastasse, ecco l’ultima disavventura.

Il fresco campione del mondo con i transalpini avrebbe perso un orecchino di diamante durante l’allenamento e secondo quanto riporta sia il Sun che il Daily Mail, il giocatore avrebbe coinvolto nell’importante ricerca almeno 25 persone del centro sportivo di Carrington. Pogba ha anche fatto sapere di offrire una lauta ricompensa in denaro a chi troverà il prezioso monile. Intanto, il centrocampista sembra aver preso con filosofia l’ennesima situazione spiacevole, sostituendo il “desaparecido” con un orecchino raffigurante una delle tante emoticon utilizzate dai giovani di oggi, come mostrato nell’Instagram story del giocatore. Per la serie: sorridere sempre e comunque!