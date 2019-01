Non stanno vivendo un grande momento di forma Higuain e Morata. I due attaccanti di Milan e Chelsea non sembrano aver ingranato nei rispettivi club e per questo potrebbero presto cambiare maglia, o meglio scambiarsi la maglia. Secondo quanto riporta il “Sun” rossoneri e blues sono al lavoro a fari spenti per portare avanti la trattativa che permetterebbe a Sarri di ritrovare all’argentino, mentre per lo spagnolo l’approdo al Milan sarebbe un gradito ritorno in Serie A.