Falcao strizza l’occhio al Milan: “E’ un onore che mi segua”

Sono giorni difficili per il Milan, che il prossimo 15 giugno conoscerà il verdetto della Camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario del UEFA sulla questione del Fair Play Finanziario.

Nonostante la preoccupazione, però, il club rossonera continua a concentrarsi sul mercato. Tra i tanti nomi oggetto di interesse della società di Via Aldo Rossi c’è quello di Radamel Falcao, da tempo finito nel mirino del Diavolo. Il colombiano, dal ritiro della sua Nazionale, ha commentato le recenti voci con un certo interesse: “Ho letto e sentito dell’interesse del Milan. E’ un onore che un club così mi segua. Seguo il calcio italiano, la Serie A è il campionato più difficile, e so che i rossoneri sono la seconda società in Europa per Champions vinte”, queste le parole di Falcao, che ha poi aggiunto: “Al momento sono sotto contratto col Monaco e penso solo al Monaco e alla nazionale, però è chiaro che mi piacciono l’Italia e il calcio italiano”.

