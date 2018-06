Genoa, Preziosi: “Io socio del Milan? Illazioni… Piuttosto prenderei il Real Madrid”

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha stroncato sul nascere le voci che lo vedevano pronto ad acquisire una parte delle quote societarie del Milan. Il patron del grifone è intervenuto in prima persona per smentire la notizia nata dopo le dichiarazioni del direttore di Mediapason che aveva affermato: “Preziosi diventerà socio di minoranza di Mister Li al 20% per 150 milioni, e poi entro due anni aggiungerà altri 330 milioni per rilevare la maggioranza del club, il 51%”.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il numero uno del Genoa ha definito questi rumors come “voci da considerare come illazioni prive di ogni fondamento”, queste le parole di Preziosi, che conclude in maniera ironica: “Anche perché se dovessi fare un investimento proverei a prendere il Real Madrid”.

PIERSILVIO STOPPA I RUMORS: “MIO PADRE DIETRO ELLIOTT? UNA BARZELLETTA…”