Juventus, Buffon: “Stagione difficile… Mi chiedo ancora se sono la persona più forte o la più infima”

Mancano ormai poche ore alla finale di Coppa Italia: esattamente come due anni fa, all’Olimpico si sfideranno Juventus e Milan. Quella di domani, però, sarà una finale ancora più sentita. Da una parte, infatti, la vittoria potrebbe essere un bel punto di svolta per il nuovo Milan di Gattuso; dall’altra potrebbe essere l’ultima finale ufficiale per Gianluigi Buffon, prossimo ad appendere i guantoni al chiodo.

Nel corso della conferenza stampa, il portierone bianconero ha analizzato quella che sembra essere la sua ultima stagione da giocatore: “Per me è stata una annata emotivamente complicata, è cominciata troppo presto per poter aver la forza di gestire con razionalità tutto quello che accadeva. A novembre c’è stata la delusione azzurra che avrebbe ammazzato chiunque, così anche visto i problemini che avevamo alla Juve in quel momento mi alzavo la mattina e mi dicevo guardandomi allo specchio: “O sei la persona più forte del mondo o la più infima”. Non mi sono ancora riposto, però…”

ZERO TITOLI – “Certo che ho temuto di chiudere la stagione a zero titoli, di semplice quest’anno non c’è stato nulla. La sceneggiatura che sembrava tratteggiare questa annata lasciava presagire delle sorprese inaspettate e negative. Le antenne sono state molto dritte. Adesso, dopo quello che era successo nelle ultime due settimane, siamo moderatamente sereni. Ma sfido chiunque ad esserlo all’86 di San Siro. La nostra forza è stata la medesima di sempre: nel momento in cui sembriamo spacciati, mettiamo in piedi partita e stagione con dei colpi di coda degni di una squadra che ha 7 vite. Il mio futuro? Fra qualche giorno parlerò col presidente”.

MILAN – “Per la storia che caratterizza la nostra storia col Milan, fin dalla finale di Champions di Manchester 2003 ho capito che non si parte favoriti. Col Milan ho fatto 4 finali, due le hanno vinte loro ai rigori, una noi ai supplementari e una ai rigori.. Con loro difficilmente finisce al novantesimo, regna un grande equilibrio, i valori tecnici si appianano”.

