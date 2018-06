Maldini frena le voci: “Al Milan con il Fondo Elliott? Non so”

Il Milan sta vivendo un periodo piuttosto complicato: la società rossonera è infatti in attesa della sentenza UEFA che potrebbe costare l’esclusione dall’Europa League. L’attuale presidente, inoltre, è chiamato a versare 32 milioni di euro come l’aumento del capitale complessivo. Nel caso in cui il versamento non andasse a buon fine, interverrebbe il Fondo Elliott, che pare intenzionato a volere Paolo Maldini all’interno dello staff tecnico.

A margine della manifestazione Football Legends Golf Invitational al Golf Club Udine l’ex capitano rossonero non si è però sbilanciato e ha ammesso: “Milan escluso dalle coppe? Sono cose che non hanno nulla a che fare con le logiche del campo, quindi meglio non affrontare questo tipo di discorsi. Un mio ingresso con Eliott? Non so”.

