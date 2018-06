Milan, Borini: “Sanzioni UEFA? Una situazione che ci legherà di più”

Si è appena conclusa la prima stagione in rossonero di Fabio Borini. Il giocatore classe 1991, in prestito dal Sunderland, ha commentato il primo anno al Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Correre è una delle caratteristiche che più mi fanno assomigliare a Gattuso. In me rivedo la stessa carica, la cattiveria agonistica. Io, come lui, finisco le partite stremato. Differenze con Montella? Dico solo una cosa: se uno vuole allenarsi forte e bene, lo fa con tutti. La stagione è stata assolutamente positiva. Le aspettative nei miei confronti non erano molto elevate e io credo di aver dimostrato di valere la maglia del Milan. Penso di aver fatto vedere buone cose nonostante la maggior parte delle volte non abbia giocato nel mio ruolo naturale. La giudico un’annata sorprendente e il mio rendimento mi dà anche un pizzico di rivalsa: dopo essere stato a lungo all’estero, la gente si era un po’ dimenticata di me. Intendo ritagliarmi un ruolo da protagonista”.

Il Milan, però, in questo momento sta affrontando un momento molto delicato: il prossimo 7 giugno, infatti, l’Adjudicatory Chamber, ovvero la camera giudicante dell’Uefa, stabilirà le eventuali sanzioni per la società rossonera. A questo proposito l’ala rossonera ha affermato che la difficile situazione potrebbe legarlo ancora di più ai suoi compagni: “Rischio di fuggi-fuggi da Milanello? Per quanto mi riguarda di certo che no. In generale non credo. Potrebbe essere una situazione che ci lega ancora di più. E poi, fuggi-fuggi per dove? Qui siamo al Milan”. Borini ha poi speso alcune parole su Massimiliano Mirabelli: “Il direttore sportivo lavora molto bene perché conosce moltissimi giocatori non solo dal punto di vista tecnico, ma anche della personalità. E questo è di grande aiuto per creare un gruppo vincente. Titoli? Sto aspettando la rivincita con la Juve, in Supercoppa. Giocare nella prima metà di agosto potrebbe avvantaggiarci se il mister non ci ammazza in precampionato…”.

