Milan, Gattuso: “Fabbri? Credo alla sua buonafede. Ora testa alla Lazio”

Il Milan rischia di vedere sfumare la qualificazione alla Champions League. Ma nessuno deve parlare di resa a Gennaro Gattuso. Il tecnico rossonero carica i suoi: “Domenica ci giochiamo qualcosa di importante perché, se vinciamo con la Lazio, abbiamo ancora chance di qualificarci alla prossima Champions. Anche l’anno scorso meritavamo di più a Torino con la Juve. Oggi il rammarico più grande, a parte gli episodi, di cui non parlo perché credo alla buonafede di chi arbitra, siamo stati ingenui perché abbiamo commesso due errori contro una grandissima squadra. Non dovevamo aspettarli e così abbiamo fatto, se però dai ai bianconeri la possibilità di arrivare negli ultimi 25 metri poi diventa dura. A livello tecnico-tattico abbiamo fatto una grande partita, abbiamo avuto coraggio. Il futuro? Io me ne sbatto di ciò che dice la gente, ho dato tanto a questa società. Da calciatore era diverso, ora vedo il calcio con altra prospettiva. La società mi giudichi per ciò che faccio da allenatore, va bene tutto. Il mio segreto è leggere poco così non so chi parla bene e chi parla male di me”.