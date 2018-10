Milan, Gattuso: “Ronaldo o Messi? Nessuno dei due, mi sarebbe piaciuto giocare con Modric”

Tutti i calciatori vorrebbero vestire la stessa maglia di gente come Cristiano Ronaldo o Leo Messi, provare l’ebbrezza di avere in squadra campioni del loro calibro. Eppure c’è una voce fuori dal coro. E’ quella di Gennaro Gattuso. Il tecnico del Milan, in un’intervista al canale Youtube della UEFA ha confessato che il suo compagno di club preferito non sarebbe stato né il portoghese né l’argentino, ma Luka Modric, stella del centrocampo del Real Madrid e vice-campione del mondo con la Croazia.

“Tutti parlano di Ronaldo o Messi, ma mi sarebbe piaciuto giocare con Modric. Penso che sia un calciatore incredibile, molto forte mentalmente e capace di mettere in mostra un calcio puro . Ho avuto giocatori che erano molto forti a centrocampo, come Edgar Davids, Dennis Wise, Paul Ince, all’inizio della mia carriera, centrocampisti con grande carattere”, ha spiegato.

Gattuso ha rivelato anche, chi vorrebbe affrontare se fosse ancora in attività. “Oggi mi piacerebbe sfidare Paul Pogba. Un altro giocatore che mi piace è Blaise Matuidi. Sembra che non smetta mai di correre, ti è sempre addosso. Recupera un sacco di palloni e ti affronta al meglio” ha aggiunto il tecnico calabrese.