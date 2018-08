Milan, non solo Bakayoko: assalto a Castillejo

Che il mercato del Milan non si sarebbe fermato all’acquisto di Tiémoué Bakayoko era noto. Il sogno Milinkovic-Savic sembra irrealizzabile e allora Leonardo pare deciso a spostare il mirino sull’attacco.

L’obiettivo è un esterno offensivo e il nome giusto potrebbe essere quello di Samu Castillejo, in forza al Villarreal. Il giocatore è un vecchio obiettivo dei rossoneri, anche nella precedente gestione societaria, ma questa volta l’affare potrebbe essere facilitato dal possibile inserimento nella trattativa di Carlos Bacca.

L’attaccante colombiano, tornato al Milan per fine prestito proprio dal Villarreal, non rientra nei piani del club e vuole tornare a giocare per il Submarino Amarillo. Va però trovato l’accordo economico, perché la prima proposta del Milan, 18 milioni più il cartellino di Bacca, è stata bocciata dal Villarreal, che punta a chiudere per 25 milioni senza l’inserimento di contropartite tecniche.