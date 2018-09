Robinho rivela: “Non mi pento di aver lasciato il Real”. E su Ibra: “Fu lui a ‘raccomandarmi’ a Galliani”

I retroscena di mercato. Tanti. Sono il cuore dell’intervista che Robinho ha concesso alla rivista FourFourTwo. Svariate storie che fanno parte di una carriera lunga, giocata sempre ad alti livelli e in squadre di primo piano. L’etichetta di “nuovo-Pelé” attribuitagli nelle giovanili del Santos. “I paragoni inizialmente mi hanno reso la vita difficile. È impossibile fare un confronto con qualcuno che ha fatto mille gol, giocato quattro Coppe del Mondo ed è considerato il più forte di tutti i tempi. Devo però ringraziare chi è stato al mio fianco nelle prime stagioni”.

REAL MADRID – L’esperienza ai Blancos iniziò dopo un testa a testa col Barcellona. “Avevano mostrato più interesse rispetto ai blaugrana, ma l’arrivo di Capello significò per me la panchina. Accettai”. Fino all’addio nell’estate 2008: “Non mi pento di essermene andato, ma rimpiango il modo in cui ci siamo lasciati. Il Real resta il club che mi ha aperto le porte e offerto la possibilità di affermarmi in Europa”. Del Real un ricordo speciale per Beckham: “È una persona davvero umile, non ho mai conosciuto un giocatore con i piedi per terra come lui”

MANCHESTER CITY – Poi l’approdo ai Citizens, sebbene il brasiliano fosse stato a un passo dal Chelsea. “Volevo unirmi ai Blues. Ma la trattativa con il Real fallì perché i dirigenti si indispettirono quando il Chelsea mise in vendita le magliette stampate con il mio nome. Fu questione di orgoglio per i Blancos”.

MILAN – E infine i rossoneri, per i quali Robinho ebbe una “raccomandazione” particolare. “Ho trascorso quattro anni meravigliosi a Milano. Fu Ibrahimovic a promuovermi a Galliani. ‘Vai e portalo qui, è un fenomeno, insieme lavoreremo bene e segnerà i gol di cui la squadra ha bisogno’. In campo mi ripeteva spesso questa storia”.