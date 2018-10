Siviglia, Andrè Silva: “Non è una rinascita, semplicemente adesso ho fiducia…”

André Silva sta vivendo un momento eccezionale e la partenza sprint in Liga sta attirando l’attenzione in Italia, dove, dopo essere approdato al Milan, è stato poco più che una comparsa. L’ennesimo gol del giocatore del Siviglia con il Portogallo porta a 9 le reti già segnate in questa stagione. “Non sto rinascendo, ora ho fiducia nel mio gioco e quando è così le cose riescono bene”, queste le parole dette ai giornalisti portoghesi dopo la vittoria di giovedì contro la Polonia (2-3) e riportate dal Mundo Deportivo.

Il giocatore in prestito dai rossoneri ha segnato tanto nell’andata che al ritorno con la selezione lusitana. “Il trionfo è il risultato del nostro lavoro, della nostra qualità, dell’allenatore, che vuole un gioco abbastanza fluido. Dopo aver sofferto l’1-0, abbiamo avuto ancora più voglia di segnare e girare il risultato “, ha aggiunto Silva. Il Siviglia ha un’opzione di acquisto di 38 milioni di euro per un giocatore che si sta mostrando uno dei migliori marcatori in Europa.